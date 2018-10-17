Мы должны уделять максимум внимания развитию детско-юношеского футбола, – кандидат на пост главы ФФГН Проданюк

Один из главных претендентов на пост главы федерации футбола города Николаева Сергей Проданюк заявил, что основной акцент в случае избрания на должность хотел бы сделать на развитии детско-юношеского футбола.
Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».
– Основной акцент хотел бы сделать на развитии детско-юношеского футбола. Он должен стать основой нашей работы, мы должны уделять ему максимальное внимание. Развивать детский, школьный и студенческий чемпионаты, и, естественно, чемпионат города Николаева. Считаю, что важно также построить работу городской федерации на приоритетах прозрачности, открытости и максимальном информационном освещении работы городской федерации. Такая работа привлечет целые стадионы зрителей на играх чемпионата городской федерации, – отметил Проданюк.
Что касается взаимодействия работы федерации футбола города Николаева с областной федерацией, то, по мнению, Сергея Проданюка, они должны быть партнерскими.
– Я как человек, который не первый день находится в сфере в городского футбола, хорошо знаком с ситуацией в области. После избрания Александра Пасечного на пост главы федерации футбола Николаевской области многие кадры, особенно молодые, присоединились к команде Александра Станиславовича в развитии областной федерации футбола. Осознавая это, готов взять на себя ответственность в развитии футбола города Николаева и уже имею представление своей команды. Я также открыт к сотрудничеству с новыми молодыми перспективным и инициативным любителям футбола, с которыми готов развивать городскую федерацию. Взаимодействие городской и областной федерации футбола вижу как партнерские. Развивая футбол в Николаеве, мы тем самым развиваем его в Николаевской области. Мы как федерация города Николаева являемся самостоятельным членом в федерации футбола Николаевской области. Имеем свой исполнительный комитет, который будем принимать все решения на территории города Николаева при поддержке Федерации футбола Николаевской области, – резюмировал он.