Мы должны уделять максимум внимания развитию детско-юношеского футбола, – кандидат на пост главы ФФГН Проданюк

Сергей Проданюк Один из главных претендентов на пост главы федерации футбола города Николаева Сергей Проданюк заявил, что основной акцент в случае избрания на должность хотел бы сделать на развитии детско-юношеского футбола.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

– Основной акцент хотел бы сделать на развитии детско-юношеского футбола. Он должен стать основой нашей работы, мы должны уделять ему максимальное внимание. Развивать детский, школьный и студенческий чемпионаты, и, естественно, чемпионат города Николаева. Считаю, что важно также построить работу городской федерации на приоритетах прозрачности, открытости и максимальном информационном освещении работы городской федерации. Такая работа привлечет целые стадионы зрителей на играх чемпионата городской федерации, – отметил Проданюк.

Что касается взаимодействия работы федерации футбола города Николаева с областной федерацией, то, по мнению, Сергея Проданюка, они должны быть партнерскими.