«Місто для людей - Миколаїв» прокомментировала ситуацию с уборкой в Ингульском районе

Жители Ингульского района, дома которых ранее обслуживало ЖКП «Південь», а теперь обслуживает «Місто для людей - Миколаїв», получили услуги не в полном объёме, что было отражено в платежках.

Об этом говорится в сообщении компании «Місто для людей - Миколаїв».

В «МДЛМ» сообщили, что начало работы в Ингульском районе оказалось сложным – персонала не хватало и руководство бывшего коммунального предприятия делало все возможное, чтобы сорвать отопительный сезон.

«Директор ЖКП «Південь», которое прекратило свою работу в начале сентября, предлагала своим сотрудникам продолжать работать по договору, не выплачивая при этом заработную плату. Делалось это для того, чтобы дискредитировать нашу компанию. Мы также знаем о платежках, которые они выслали, не предоставляя при этом услуг», - говорится в сообщении компании.

«МДЛМ» приводит слова бывшего сотрудника ЖКП «Південь», которая рассказывает, что она ранее работала на участках по проспекту Мира, 21-А и Космонавтов, 74 и 74-А.

«После того, как 21 сентября её сократили, директор ЖКП «Південь» Наталья Пагава предложила ей остаться работать по договору до 10 октября. Она согласилась. Но деньги за август, сентябрь, выходное пособие по сокращению, а также по договору ей так и не выплатили», - сообщают в управляющей компании.

- Мне предлагали остаться и дальше работать по договору, уверяя, что скоро создадут частную компанию и смогут выплатить задолженность. Но этого так и не произошло. Поэтому пришлось со скандалом забрать свою трудовую книжку и я смогла приступить к работе в компании «Місто для людей – Миколаїв», - сообщила женщина.

В компании добавили, что ее мобильные бригады в сентябре работали на территории Ингульского района: сотрудники убирали контейнерные зоны и придомовые территории, в октябре также проводилась уборка.

- Мы понимаем, что предоставили услугу не в том объёме, в котором планировали, но на это были объективные причины. В своих платежках мы учли только фактически оказанные услуги. Если у вас возникли вопросы касательно начислений и тарифов, просим обращаться в ЦОКи или же на горячую линию по номерам телефонов: +38 (0512) 71 56 20 или +38 (067) 400 90 91, - сообщил Анатолий Быценко.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Місто для людей - Миколаїв» была признана Николаевским окружным административным судом законным победителем конкурса по выбору управляющей компании