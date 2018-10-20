МБК «Николаев» добыл первую победу в новом сезоне

МБК «Николаев» 19 октября обыграл на своем паркете харьковский «Политехник» и добыл первую победу в новом чемпионате Украины в Суперлиге.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МБК.

Команды подошли к отчетному поединку с нулями в графе «победы», поэтому вопрос о мотивации не стоял.

«Начиная со второй четверти, хозяева уже захватили инициативу, пытаясь диктовать темп и взять ход игры под свой контроль. Активничал Мусиенко (дважды подряд завершивший атаки зрелищными данками), ему помогали Онуфриев и Зотов. Не поменялась игра и во второй половине. Подопечные Виталия Черния старались навязать свою игру сопернику и убежать в отрыв. В заключительном отрезке гости соорудили почти полноценный камбек, вернувшись на расстояние одной атаки. Аникиенко и Мусиенко не сплоховали, не оставив гостям ничего иного, как фолить на Давыдюке после промаха. Антон забил один из двух, но времени у «Политехника» уже не оставалось», - сообщили в пресс-службе.