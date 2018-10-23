Нико-Баскет в туре Высшей лиги проиграл Мариуполю со счетом 97:90

«Нико-Баскет» провел на этих выходных третий тур Высшей лиги на выезде в городе Мариуполь.

Об этом сообщает НикСпорт со ссылкой на сообщение «Нико-Баскет».

«Две игры дались нашим ребятам чрезвычайно сложно. Это были настоящие схватки от которых захватывает дух!» - добавили в Нико-Баскет.

Первый матч закончился в пользу «Нико-Баскет» со счетом 92:95. Корабелы проигрывали по ходу всей встречи и в самом конце сделали отличный рывок и вывели игру в овертайм, где уже и разобрались с соперником.

Но вторая игра оказалась менее успешной. 97:90 «Нико-Баскет» проиграл хозяевам площадки в очень напряженной борьбе.

«Получился очень зрелищный и яркий баскетбольный тур, несмотря на то, что Нико-Баскет привез только одну победу», - добавили в спортклубе.

«Следующие две игры будут домашними: 3 и 4 ноября Нико-Баскет примет гостей из Кременчуга в родной спортшколе «Надежда». Приглашаем всех поддержать клуб в погоне за двумя новыми победами!» - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее «Нико-Баскет» занял третье место в высшей лиге.