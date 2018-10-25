В МФК «Николаев» пообещали, что на форме футболистов появится фото Павла Зиброва

МФК «Николаев» проспорил, что на его гостевой форме появится фотография украинского певца Павла Зиброва.

Об этом сообщает «НикСпорт».

В твиттере николаевской команде бросили вызов: ирландский клуб «Богемианс» изобразил на своих футболках Боба Марли, и у МФК спросили, как на это ответят «корабелы».

«Вызов принят. Если этот твит наберёт 150 лайков, нанесём на гостевую форму Павла Зиброва», - ответил твиттер МФК.

Этот твит набрал намного больше лайков, чем потребовалось. Теперь за 1 тысячу лайков в команде обещают написать на форме строчку из песни Зиброва.