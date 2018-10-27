МФК «Николаев» в гостях крупно проиграл «Днепру-1»

МФК «Николаев» 26 октября в 15 туре первой лиги проиграл «Днепру-1».

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Днепр-1» - МФК «Николаев» - 4:0 Д: Клищук, Башлай, Логинов, Полевой, Кравченко, Снижко, Загальский, Мигунов, Чичиков, Назаренко, Кулиш. Н: Старченко, Цапий, Чучман, Горват, Попов, Дмитренко, Ковалев, Кушниренко, Семенина, Берко, Кравченко. Голы: 31, Загальский, 59, 81 Кравченко, 90, Цапий (автогол).

В первом тайме МФК не смог справиться с контратакой днепрян, мяч доставили в штрафную, где Загальский пробил точно в угол.

Во второй половине два гола забил бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко. Первый удар со штрафного заблокировали, Кравченко пробил метров с 25 и Старченко не справился с выстрелом. Вратарь николаевцев коснулся мяча, но тот проскользнул в ворота. В эпизоде с третьим голом к Старченко нет вопросов. Кравченко со штрафного пробил точно в верхний угол. В случае с четвертым голом Цапий выпрыгнул, чтобы отбить подачу со штрафного (еще одного) и срезал мяч в ворота.