«Добыла историческую победу»: Украинская теннисистка Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA в Сингапуре

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA 2018 года в Сингапуре.

Об этом сообщается на сайте теннисной организации, передает «NikSport».

В финале итогового турнира WTA 2018 Элина встретилась с американкой Слоан Стивенс.

Первый сет Элина Свитолина уступила 3:6. Во втором и третьем сете она сделала по 3 брейка и победила Стивенс со счетом 6:2. Для победы Свитолиной понадобилось 2:00 23 минуты.

Элина Свитолина стала первой Украинской, которая выиграла Итоговый турнир WTA. Ранее теннисистки встречались трижды. Теперь счет в их личном противостоянии 2-2.

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