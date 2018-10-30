МБК «Николаев» уступил в гостях «Химику», у которого разыгрался американский легионер

МБК «Николаев» 29 октября в гостевом поединке чемпионата Украины проиграл в Южном «Химику».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

«Химик» - МБК «Николаев» - 87:81 (24:21, 28:17, 22:18, 13:25) Х: Джонс 26 очков+13 подборов, Мальчевский 16, Сидоров 15, Эдвин 14. Н: Приймак 17+7 подборов, Зотов 15+9 передач, Онуфриев 12, Аникиенко 10, Хохоник 8, Адедиран 7, Мусиенко 6, Попов 4, Мещеряков 2, Жуковский, Тонченко.

В первой половине лидером хозяев стал Сидоров, который помог команде выйти вперед и укрепить преимущество. Затем его поддержал Джонс, который реализовал 92% бросков – 12 из 13.

«Хозяева почти вдвое по итогам первой половины превзошли соперника по количеству атак. По подборам южненцы тоже опередили гостей – 20 против 12. Попытки гостей изменить ход встречи после перерыва успеха не имели. К концу третьей четверти южненцы увеличили разницу до 18 очков. К чести гостей, те не собирались опускать рук. В течение заключительной четверти они сокращали отставание до 4-5 очков. Впрочем, на большее николаевцам не хватило времени», - сообщили в федерации.

Отметим, что николаевцы не смогли остановить основных исполнителей «Химика», которые и набрали почти все очки своей команды. К примеру, невысокий по меркам своего амплуа американский центровой Джонс (рост 198 см, по другим данным – 201) переиграл своих николаевских оппонентов и заработал очень высокий рейтинг полезности – 42.

Также МБК не лучшим образом реализовывал дальние броски (6 из 22). Самым результативным в составе команды стал Приймак, который до этого был резервистом и не показывал яркую игру в предыдущих матчах сезона.