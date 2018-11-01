МБК «Николаев» из-за ремонта «Надежды» собирается проводить свои домашние матчи в Южном

МБК «Николаев» на время ремонта в спорткомплексе «Надежда» будет проводить домашние матчи чемпионата Украины в других городах, в том числе в Южном.

Об этом сообщил президент МБК «Николаев» Николай Бобров, передает «НикСпорт» со ссылкой на «Николаевские новости».

- В субботу мы примем в «Надежде» БК «Запорожье», а потом несколько месяцев будем играть в других городах. Возможно, проведем ряд «домашних» матчей в Южном, чтобы как можно большее число болельщиков МБК «Николаев» сумело посетить поединки любимой команды. Планируем организовать для них бесплатные автобусные поездки на эти игры.

- Конечно, возникли сложности и с тренировочным процессом. Сейчас ведем переговоры с николаевским вузами и колледжами, чтобы проводить тренировки в их спортзалах. А ведь временное пристанище нужно не только МБК «Николаев» и МБК «Николаев-2», но и сотням юных воспитанников СДЮСШОР №4. Надеюсь, что подрядчик ускорится с ремонтом кровли и завершит его до Нового года, чтобы наша большая баскетбольная семья уже в январе вернулась в «Надежду», - сказал Николай Бобров.

Главный тренер баскетбольного клуба «Нико-Баскет» Валентин Берестнев сообщил, что, вероятно, его клуб до окончания ремонта все домашние матчи будет проводить на площадках соперников. Впрочем, рассматривается возможность проведения домашних поединков в Вознесенске или Южноукраинске.