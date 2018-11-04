Европейские футбольные гранды намерены создать Суперлигу, которая вытеснит Лигу чемпионов, - СМИ

Европейские футбольные клубы обсуждают планы создания Суперлиги, которая могла бы заменить Лигу Чемпионов УЕФА.

Об этом говорится в документах с платформы Fotball Leaks, на которые ссылаются издание Der Spiegel и NDR, сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «DW».

По этим данным, одна из консалтинговых компаний презентовала «Реалу Мадрид» соответствующий план еще в октябре. Согласно этой информации, ожидается, что 16 топ-клубов еще в течение этого месяца должны подписать заявление о намерениях.

По этим данным, планируется, что постоянными членами Суперлиги должны стать 11 команд. Как пишет Spiegel, среди них должны быть «Реал Мадрид», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен», «Ювентус», «Милан» и «Бавария». К ним должны присоединиться пять команд, которые станут гостями новой Суперлиги: «Боруссия Дортмунд», «Интер», «Рома», «Атлетико Мадрид» и «Марсель».

В случае воплощения этих планов в жизнь, уже с 2021 года вместо Лиги чемпионов смогла бы стартовать независимая от УЕФА частно организованная Суперлига.

Исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сказал, что некоторые из крупных европейских клубов могут вести дискуссии о создании Суперлиги, но эти планы, очевидно, «не очень конкретные». В «Баварии» сообщили, что не знают ни о содержании, ни о проекте декларации о намерениях создания Суперлиги.