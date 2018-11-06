Вторая команда МФК «Николаев» пропустила в гостевом матче семь голов

Во второй лиге МФК «Николаев-2» проиграл в Кривом Роге «Горняку».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу николаевского клуба.

«Горняк» - МФК «Николаев-2» - 7:3 Голы: Гвоздевич, 22, 35, Голуб, 39, Бука, 44, Сахнюк, 48, 83, Пограничный, 67 — Швец, 50 (пен.), Витенко, 79, Порох, 90+2. Г: Кучер, Заименко, Соседко, Голуб, Сокол, Шмат, Бука (Кобылинский, 81), Яровой (Попчук, 52), Гвоздевич (Пограничный, 46), Сантрапинских (Олейник, 71), Прутян (Сахнюк, 46). МФК-2: Восконян, Барский, Толгаренко (Змиевский, 74), Порох, Зайков (Бурахович, 62), Березянский, Бардадым (Ткаченко, 86), Киреев (Минин, 55), Сахацкий, Швец, Витенко (Коломиец, 90). Предупреждение: Толгаренко, 33. Удаление: Соседко, 49.

До удаления защитника хозяев поля МФК «Николаев» проигрывал со счетом 0:5. «Горняк» в меньшинстве продолжал владеть инициативой, но проиграл оставшийся отрезок матча 2:3.

Напомним, что в первой лиге МФК «Николаев» на выезде проиграл «Оболони».