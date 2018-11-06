Николаевская чемпионка Харлан из-за проблем со здоровьем пропустит первый этап Кубка мира

Николаевская саблистка Ольга Харлан, которая недавно вошла в сотню самых влиятельных женщин Украины, не будет участвовать в первом этапе Кубка мира по фехтованию во Франции.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, сообщает интернет-журнал «NikLife».

Спортсменка сообщила, что «ее организм не железный», и ей необходимо пройти «техобслуживание».

«Друзья! Хотела сообщить всем вам, что на этой неделе, а точнее 9-11 ноября, будет проходить первый Этап Кубка Мира этого сезона в городе Орлеан (Франция), в котором принимать участия, к сожалению, я не буду. Причина этому очень простая, мой организм оказался не железным (чёрт, я всегда думала наоборот)! Надо пройти, как я это называю небольшое «техобслуживание», чтобы в дальнейшем спокойно продолжать сезон», – написала Харлан.

Также, по ее словам, она тренируется, дабы в январе уже быть в строю. В свою очередь сборная Украины по фехтованию поехала на соревнования, и будет представлять страну на этом старте.

Напомним, что Харлан стала обладательницей Кубка мира по фехтованию в 2018 году.