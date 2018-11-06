Юниорка из Первомайска завоевала золотую медаль на чемпионате мира по каратэ

В столице Казахстана Астане 3-4 ноября прошел чемпионат мира «The 2nd KWF Kyokushin World Championship». По результатам выступления украинские юниоры завоевали три золотые медали.

Об этом «Николаевскому спорту» сообщили в «Федерации Киокусин кай Украины».

Всего в чемпионате приняли участие 900 спортсменов из 27 стран. Команда Украины была представлена на этом чемпионате спортсменами из Николаевской, Днепропетровской и Киевской областей и заняла 4-е командное место в общем зачете. Чемпионами мира стали:

- Анна Кульчицкая, категория 14-15 лет, свыше 55 кг (Николаевская область, Первомайск, тренер Юрий Галимон); - Ирина Кавун, категория 10-11 лет, свыше 35 кг (Киевская область, Ирпень, тренер Ирина Петренко); - Дмитрий Стрилец, категория 14-15 лет, до 50 кг, (Киевская область, Ирпень, тренер Ирина Петренко).

На чемпионате мира президенту «Федерации Киокусин кай Украины» Дмитрию Николаеву (Николаев) руководитель всемирной федерации «Kyokushin World Federation» (KWF) Антонио Пинейро вручил сертификат о назначении национальным представителем KWF в Украине.