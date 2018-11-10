«Днепр» взял реванш у МБК «Николаев»

МБК «Николаев» в Днепре проиграл вице-чемпиону Украины.

Об этом сообщает «НикСпорт».

В первом круге МБК «Николаев» обыграл «Днепр» в «Надежде» со счетом 78:22.

«Днепр» выиграл нерезультативный стартовый отрезок матча. Хозяева играли агрессивно на обеих сторонах площадки, имели 10 очков преимущества, но позволили сопернику сделать мини-рывок 6: 0 и сократить отставание до 4 баллов. Главным же событием стартовой десятиминутки стал дебют Кирилла Фесенко, который получил первые игровые минуты в майке «Днепра».

«Николаев» в первой половине имел тотальное преимущество на щитах, собрав 27 подборов за 20 минут, 13 из которых, на чужом щите. Но 11 потерь и низкая реализация трехочковых бросков не позволила команде Виталия Черния перехватить инициативу. «Днепр» удержал преимущество в 3 балла перед большим перерывом.

В третьей четверти «Днепр» добавил в защите, наладил игру на щитах и ​​сразу получил двузначный отрыв, а 5 подряд очков от Фесенко и быстрый перебор фолов «Николаева» помогли хозяевам уйти на заключительную 2-минутный перерыв по 12 баллов преимущества.

«Днепр» немного усложнил свое положение 5 командными фолами стартовых 3 минуты четвертой четверти, но ближе чем на 7 очков во время заключительной десятиминутки гостям сократить отставание не удалось, а три эндваны четверти от Тимофеенко окончательно успокоили игру – «Днепр» довел матч до победы со счетом 74 65.

Лучшим игроком поединка стал Станислав Тимофеенко, который до 23 очков добавил 4 подбора и 4 перехвата, а его рейтинг эффективности составил «+27». У гостей стоит отметить Сергея Попова, удачно вошел в игру со скамейки: защитник «корабелов» за 25 минут набрал 17 очков, сделал 6 подборов, 3 передачи и 1 перехват (РЕ 20).

Свой следующий матч «Днепр» проведет в воскресенье, 11 ноября, дома против «Запорожья», а «Николаев» в этот же день будет играть на выезде против «Политехника».