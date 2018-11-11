Украинский боксер Усик нокаутировал британца Беллью и защитил свои чемпионские пояса

Украинский боксер Александр Усик в Англии в титульном поединке нокаутировал местного бойца Тони Беллью и защитил четыре чемпионских пояса.

Об этом сообщает «НикСпорт».

Британский боксер оказался очень неприятным соперником для Усика. Почти все восемь раундов он не уступал украинцу ни в инициативе, ни по очкам. Беллью вел себя даже слишком нагло, постоянно боксировал в открытой стойке и на каждый выпад Александра отвечал своими ударами. Соперники часто обменивались мощными ударами, после которых менее подготовленные спортсмены повалились бы на ринг. Но и Усика, и Беллью они только еще больше заряжали на бой.

В восьмом раунде Усику удалась череда точных ударов, Беллью зашатался, но продолжил бой и пытался увернуться от следующих выпадов украинца. Чемпион воспользовался фактически первой возможностью досрочно завершить бой и нокаутировал Беллью. Британец пытался встать до цифры «десять», однако судья остановил бой.

Усик отправил Беллью в нокаут в 8 раунде 🥊🇺🇦💪#UsykBellew pic.twitter.com/ZgvrU87Gns — Roman Materukhin (@Materukhin) 10 ноября 2018 г.

Украинец в очередном сложнейшем поединке на чужой территории победил местного любимца публики. Усик защитил свои пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF).