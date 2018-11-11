«Хочу жить обычной жизнью», - британский чемпион Беллью завершил карьеру после боя с Усиком

Почетный чемпион мира по версии WBC британец Тони Беллью после проигрыша в 8 раунде поединка с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком объявил о завершении спортивной карьеры.
Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «РБК-Украина» и «Спортарену».
- Это душераздирающе, потому что я отдал все, что у меня было. Я боксирую уже 20 лет, и теперь все закончилось, - сказал Беллью.
Эта победа позволила 31-летнему Александру Усику сохранить титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA Super и The Ring. Для Усика это была первая защита всех титулов. Украинец одержал свою 16 победу на профессиональном ринге и 12 – нокаутом. Беллью потерпел третье поражение в профессиональной карьере (второе – нокаутом) при 30 победах (20 – досрочно) и одной ничьей.
- Я проиграл лучшему боксеру, с которым встречался. Он попал в мои ловушки несколько раз, но мне кажется, что он даже не думал, что я с ним боксирую, не чувствовал этого, рассказал Беллью.
Более того, 35-летний боксер вообще назвал украинца лучшим за всю историю тяжелого веса.
- То, что он промахивался, удивляло его. Никто ранее не заставлял его ошибаться. Но в конце концов все свелось к ногам. Когда я пытался завязать его в клинч, у меня не получалось – он уходил.
Также Тони рассказал о том, что впервые за свою долгую карьеру был утомлен.
- Часть меня думает, что я провалился. Часть – что боксировал на самом высоком уровне. Другой части меня вообще пох*р. Я боксировал 20 лет. Всегда хотел доказать, что люди неправы. Сегодня у меня не получилось. Я утомился впервые в своей карьере. Не знаю, почему это случилось. Я просто хочу исчезнуть, пожалуйте, оставьте меня в покое. Я в будущем просто хочу быть нормальным человеком, хочу жить обычной жизнью, вот и все. Вы никогда не увидите меня в ринге больше.