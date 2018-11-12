Аргентинские фанаты полетели в Испанию, чтобы посмотреть футбол и соблюсти шаббат, но матч перенесли

Около 35 фанатов аргентинского клуба «Бока Хуниорс» из числа правоверных иудеев отправились смотреть матч своей команды против «Ривер Плейта» в Барселону.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Медузу».

Таким образом они хотели и соблюсти шаббат, и увидеть дерби (ортодоксальным иудеям в субботу запрещается смотреть телевизор). Разница во времени между Буэнос-Айресом и Барселоной составляет четыре часа. Когда в Аргентине вечер, в Барселоне уже поздняя ночь, а шаббат заканчивается при появлении в небе трех звезд. 10 ноября выяснилось, что фанаты зря отправились в такое длинное путешествие: из-за проливного дождя матч перенесли на сутки.

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» - главные соперники в аргентинском футболе. В 2018 году они встречаются не только в рамках местного чемпионата, но и в финале Кубка Либертадорес – южноамериканского аналога Лиги чемпионов. Фанаты из числа ортодоксальных иудеев еще в начале ноября просили перенести матч с субботы на другой день.