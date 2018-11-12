Воспитанница коблевской цирковой студии заняла первое место на одном из крупнейших фестивалей Украины

Участница коблевской цирковой студии «Сюрприз» под руководством Натальи Гришиной заняла первое место на международном конкурсе-фестивале детского-юношеского творчества «Перлина Fest», который состоялся 10 ноября в Киеве.

Об этом сообщает издание «Koblevo.news».

Юная артистка-гимнастка Анастасия Ющенко стала лидером в номинации «Оригинальный жанр», выступив с акробатическим этюдом. За первенство на ряду с ее номером боролись еще 9 номеров.

Анастасии 10 лет и в коблевской студии циркового искусства и спортивного танца «Сюрприз» она занимается третий год.

Издание также отмечает, что «Перлина Fest» – один из крупнейших фестивалей страны, сочетающий в себе танцевальный, песенный, инструментальный, оригинальный жанры, а также аутентичное творчество, патриотические выступления (песни, стихи, танцы и др.), художественное декламирование. В состав жюри фестиваля входят заслуженные и народные артисты Украины, музыковеды, журналисты, деятели культуры и искусств. Коблевская ОТГ принимала участие в фестивале впервые.