МФК «Николаев» расстался с двумя футболистами

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Владислав Авраменко
МФК «Николаев» расторг соглашения с двумя футболистами, ряды «корабелов» покинули полузащитник и нападающий.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МФК «Николаев».

По обоюдному согласию были расторгнуты контракты с Виталием Рябушко (5 игр) и нападающим Владиславом Авраменко (26 игр, 1 гол).

Отметим, что оба игрока были резервистами. Авраменко свой единственный гол забил в марте, когда добыл ничью для МФК в матче с «Кремнем» (2:2). Сейчас МФК переживает полосу неудач в первой лиге и оказался на девятом месте. Завершающий матч в этом году николаевцы проведут в гостях 17 ноября против «Балкан» (Одесская область).   

Вадим Богданов

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