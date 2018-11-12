МФК «Николаев» расстался с двумя футболистами

Владислав Авраменко МФК «Николаев» расторг соглашения с двумя футболистами, ряды «корабелов» покинули полузащитник и нападающий.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МФК «Николаев».

По обоюдному согласию были расторгнуты контракты с Виталием Рябушко (5 игр) и нападающим Владиславом Авраменко (26 игр, 1 гол).

Отметим, что оба игрока были резервистами. Авраменко свой единственный гол забил в марте, когда добыл ничью для МФК в матче с «Кремнем» (2:2). Сейчас МФК переживает полосу неудач в первой лиге и оказался на девятом месте. Завершающий матч в этом году николаевцы проведут в гостях 17 ноября против «Балкан» (Одесская область).