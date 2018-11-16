Трех арбитров дисквалифицировали за то, что они допустили результативную ошибку в матче МБК «Николаев»

Директорат чемпионата Украины по баскетболу на две недели отстранил от матчей Суперлиги арбитров Доценко, Китаева и Поворознюка, которые не зафиксировали нарушение в концовке матча «Политехник» (Харьков) - МБК «Николаев».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

Было принято решение, что арбитры этой игры не увидели фол в конце матча. При счете 75:77 арбитры не заметили фол николаевца Сергея Приймака на Телджоне Кромере. В итоге «Николаев» вместо двух штрафных в свое кольцо получил владение мячом за 4 секунды до конца матча и добился победы.

Кроме дисквалификации директорат чемпионата оштрафовал судью Александра Доценко. Во время этого же матча хозяин игры – «Политехник» не сумел обеспечить должным образом безопасность – на площадку вышел болельщик, который оскорблял и угрожал судьям. За допущенные нарушения харьковский клуб оштрафовали.

Недавно МБК «Николаев» был также наказан штрафными санкциями за поведение болельщиков (выход на площадку, оскорбления и угрозы судьям). Инцидент произошел во время игры «Николаев» - «Запорожье».

Напомним, что 2017 году официально признали, что МБК «Николаев» «вылетел» из плей-офф из-за судейской ошибки.