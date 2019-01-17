МБК «Николаев» в «домашнем» матче победил харьковский «Политехник»

В чемпионате Украины по баскетболу МБК «Николаев» 17 января обыграл в номинально домашнем матче харьковский «Политехник».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

МБК «Николаев» - «Политехник» - 94:78 (33:28, 21:16, 13:15, 27:19) Н: Зотов 18 очков+10 передач, Адедиран 16, Онуфриев 14, Омоэра 13+7 подборов, Попов 11+7 подборов+5 передач, Приймак 8, Жуковский 8, Давыдюк 3, Тонченко 2, Хохоник 1, Бобров, Аникиенко. П: Джаван 25, Рочняк 23, Козлов 17, Грэм 10+12 подборов.

Матч проходил в Южном, поскольку николаевская спортшкола «Надежда» все еще закрыта на ремонт. Первая четверть стала одной из самых результативных в сезоне – «Николаев» выиграл стартовую десятиминутку 33:28. Команды устроили «перестрелку» - номинальные хозяева реализовали 6 из 6 трехочковых, на что «Политехник» ответил также шестью точными бросками из-за дуги.

Во второй десятиминутке команды немного прибавили в защите и уменьшили количество дальних атак. При такой игре комфортнее себя чувствовали подопечные Виталия Черния, которые, имея преимущество под щитами, сконцентрировались именно на игре в краске, которая приносила им свои плоды.

В третьей четверти гостям, казалось бы, удалось переломить ход поединка за счет отличной игры в защите. «Политехник» сократил отставание до 1 балла, однако затем пропустил мини-рывок в ответ. Харьковчане, которые этот матч проводили всемером и без своего лидера Ти Джея Кромера, банально устали и снова отпустили «Николаев» в счете. Николаевцы в третий раз в сезоне победили харьковский клуб. У МБК стоит отметить Виталия Зотова, который накануне попал в стартовую пятерку на украинский Матч всех звезд. Разыгрывающий «Николаева» к 18 очкам добавил 10 передач и 3 перехвата.

Фото – Facebook-страница МБК «Николаев»

«Николаев» свой следующий матч сыграет 19 января в Южном против «Днепра».