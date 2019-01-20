Николаевец Абраменко стал пятым на этапе Кубка мира по фристайлу

Олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу Александр Абраменко стал пятым на первых соревнованиях нового сезона в лыжной акробатике. Турнир проходил в американском Лейк-Плэсиде.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Спортарену».

В квалификации Абраменко с шестым результатом прошел в число первых 12-ти, а затем выполнил еще один чистый прыжок, который принес ему второе место и выход в финал.

В финале украинский спортсмен выступил не самым лучшим образом, ошибся при приземлении. В итоге Абраменко стал пятым, набрав 112,67 баллов. Выиграл первый этап Кубка мира россиянин Максим Буров с 129,86 баллами в финале, второе место у китайца Вань Синьди, а третье – у россиянина Станислава Никитина.

Украинка Ольга Полюк также выступила неудачно, заняв 11-е место в финале соревнований среди женщин. Впереди у спортсменов подготовка к главному турниру сезона – чемпионату мира, который пройдет с 1 по 9 февраля в американском Парк Сити.