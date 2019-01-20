Авария с грузовиком на Николаевщине: пострадавшие женщина и мальчик находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие во время аварии 19 января, 33-летняя женщина и ее трехлетний сын госпитализированы, их состояние оценивается медиками как тяжелое.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что около 19:00 на объездной дороге возле села Зайчевское во время движения у грузового автомобиля «MAN», которым управлял 42-летний житель Новой Одессы, оторвалось крепление прицепа. После этого прицеп выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «КIA Sorento», которым управлял 39-летний житель Херсона.

В результате столкновения прицеп с грузом перевернулся, а легковой автомобиль загорелся. Неравнодушные участники дорожного движения помогли водителю и пассажирам легковой машины выбраться из транспортного средства.

Полиция начала расследование уголовного производства по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз.