Английский болельщик случайно ударил в пах футболиста, праздновавшего гол

В конце матча «Чарльтон» – «Аккрингтон» в третьем дивизионе Англии произошел один из самых смешных эпизодов сезона.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Sports.ru».

«Чарльтон» забил победный гол на 93-й минуте, футболисты побежали праздновать к угловому флажку. На поле выскочило около 10 фанатов «Чарльтона» – и один из них так горячо летел к игрокам, что упал и в случайном подкате ударил ногой в пах полузащитника Крыстяна Белика. К счастью, с Беликом все нормально – он не получил травму. Польский полузащитник выступает за «Чарльтон» в аренде, права на него принадлежат «Арсеналу».

Video: A Charlton fan accidentally collides with Krystian Bielik in the celebrations following their injury time winner against Accrington Stanley earlier today. Hopefully he's OK! #AFC pic.twitter.com/fDYSgVN9CT — AFC LoanWatch (@AFC_Loanwatch) January 19, 2019

Напомним, что ранее МФК «Николаев» расстался с шестью футболистами, в том числе и с капитаном команды.