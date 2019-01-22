Английский болельщик случайно ударил в пах футболиста, праздновавшего гол

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В конце матча «Чарльтон» – «Аккрингтон» в третьем дивизионе Англии произошел один из самых смешных эпизодов сезона.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Sports.ru».

«Чарльтон» забил победный гол на 93-й минуте, футболисты побежали праздновать к угловому флажку. На поле выскочило около 10 фанатов «Чарльтона» – и один из них так горячо летел к игрокам, что упал и в случайном подкате ударил ногой в пах полузащитника Крыстяна Белика. К счастью, с Беликом все нормально – он не получил травму. Польский полузащитник выступает за «Чарльтон» в аренде, права на него принадлежат «Арсеналу».

Напомним, что ранее МФК «Николаев» расстался с шестью футболистами, в том числе и с капитаном команды.

Вадим Богданов

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