Известный российский боец ММА Емельяненко на 35-й секунде проиграл бой за чемпионский титул американцу Бейдеру

В главном бою турнира Bellator 214 четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) в тяжелом весе по версии «Pride FC» Федор Емельяненко встретился с американцем Райаном Бейдером.

Об этом сообщает «Левый берег».

Поединок завершился неожиданным нокаутом россиянина уже на 35-й секунде.

Бойцы осмотрительно начали поединок, остерегаясь друг друга, но уже первая атака Бейдера увенчалась успехом. Емельяненко не смог среагировать на точный левый боковой удар американца, который отправил 42-летнего россиянина на канвас.

Тут же Бейдер бросился добивать соперника, после чего рефери остановил бой.

Бейдер завоевал чемпионство Bellator сразу в полутяжелом и тяжелом весах.

Напомним, в 2015 году брата Федора Емельяненко Александра приговорил к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Российского бойца смешанных единоборств признали виновным в изнасиловании и похищении паспорта девушки Полины Степановой.