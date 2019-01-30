Харлан неудачно выступила на этапе Кубка мира и во время поединка упала на монитор

Сильнейшая украинская фехтовальщица, николаевская спортсменка Ольга Харлан неудачно выступила на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Левый берег».

Олимпийская чемпионка Пекина-2008 и четвертый номер мирового рейтинга вылетела уже на стадии 1/32 финала, проиграв в упорной борьбе 21-летней француженке Малине Вонсавади – 14:15.

Добавим, что в одном из поединков Ольга неудачно провела маневр и упала на монитор. Видео момента падения лидер украинского фехтования поделилась в своем Intagram.

«Думаю, мне нужно улучшить чувство баланса и больше никогда не фехтовать возле телевизоров», - отметила Харлан в подписи к видео.

Отметим, что первый этап Кубка мира в Орлеане Харлан пропускала из-за проблем со здоровьем.