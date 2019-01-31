МФК «Николаев» вышел из зимнего отпуска и выиграл в товарищеском матче

МФК «Николаев» вернулся к тренировкам после зимних каникул и в первом тренировочном матче в этом году обыграл «Мир» из второй лиги.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

МФК «Николаев» - «Мир» - 1:0 Гол забил игрок, находящийся в МФК на просмотре (75 минута). Николаев: Старченко, Барский, Назаренко, Порох, Цапий, Семенина, Рогозинский, Швец, ИНП, ИНП, ИНП. Во втором тайме выходили Сартина, Горват, Берко, Кравченко, Радченко, Киреев, Ковалев и три ИНП.

С первых минут у МФК «Николаев» появились сразу три футболиста, осенью защищавших цвета МФК-2 – защитники Барский и Порох, а также полузащитник Швец. А если учесть ещё и то, что во втором тайме на поле вышел Киреев, то тренерский штаб «корабелов» задействовал сразу четверых игроков из молодёжного состава.

Что касается игры, то практически весь матч хозяева «провисели» на чужой половине поля. И если в первом тайме опасных моментов (за исключением нескольких ударов с дальней и средней дистанции) практически не было, то во второй половине встречи обстановка у ворот гостей существенно накалилась. Могли забивать Берко, Кравченко, Радченко и Киреев (последний угодил в стойку). Но гол пришёл только под конец матча, когда шикарный удар в «девятку» ворот «Мира» получился у одного из игроков, находящихся на просмотре.

- Ребята старались выполнять то, что мы хотим от них видеть. Работаем всего лишь 10 дней, шесть дней – с мячами, поэтому требовать чего-то глобального от них не хочется. Тяжело, потому что ребята только привыкают к тем принципам, которые мы хотим видеть от них… Я сейчас не делю состав на основу и резерв: у всех есть шанс, пробуем различные сочетания… Ближе к возобновлению первенства уже будем определяться с тем, на кого будем рассчитывать. Но опять же – основной состав будет подбираться конкретно под каждый матч, конкретно под соперника.