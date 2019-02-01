Николаевский баскетболист Гладырь до конца сезона будет играть за «Монако»

Баскетбольный клуб «Монако» продлил контракт с уроженцем Николаева, защитником Сергеем Гладырем до конца сезона-2018/19.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Гладырь выступал за «Монако» в трех предыдущих сезонах. После возвращения в «Монако» в декабре украинец набирал 7,2 очка в среднем за игру.

В чемпионате Франции «Монако» занимает 12-е место среди 18 команд, в Еврокубке пока что идет на последнем месте в своей группе на стадии Топ-16. Но в решающем шестом туре победа может поднять «Монако» с четвертой строчки на вторую и вывести в плей-офф.