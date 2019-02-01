МБК «Николаев» не смог обыграть лидера чемпионата – «Химик» оказался сильнее

Все фото - пресс-служба МБК «Николаев» В очередном «домашнем» матче МБК «Николаев» 31 января встретился в Южном с хозяевами местной площадки – «Химиком».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

МБК «Николаев» - «Химик» - 72:88 (14:19, 19:24, 18:17, 21:28) Н: Приймак 16+5 подборов, Омоэра 15 очков+6 подборов, Попов 9+5 передач, Онуфриев 9, Аникиенко 6, Зотов 5, Адедиран 5, Давыдюк 4, Хохоник 3, Тонченко, Мусиенко. Х: Эдвин 20+15 подборов+6 передач, Джонс 17, Сидоров 14, Павлов 13, Антипов 13.

«Химик» захватил лидерство в дебюте игры за счет лучшей реализации, причем со всех дистанций. Команда номинальных гостей также лучше защищалась и быстрее переходила от обороны к нападению. «Корабелы» удачные отрезки выдавали лишь время от времени.

«Николаев» не справился с американцами «Химика», проиграл свой щит и допустил вдвое больше потерь. Под занавес матча южненцы сделали свой отрыв максимальным и довели поединок до уверенной победы, поведя в сезонной серии с николаевцами и закрепившись на вершине турнирной таблицы. Николаевцы остаются на пятом месте, в их активе 8 побед и 9 поражений. Свой следующий матч «Николаев» проведет 2 февраля в Южном против «Одессы».

Напомним, что с середины осени МБК лишен возможности проводить домашние матчи как минимум до марта из-за ремонта в спортшколе «Надежда». Так что этот чемпионат составлен для николаевцев практически полностью из гостевых матчей.