Николаевский спецназовец выиграл Кубок Нацполиции по рукопашному бою

Николаевский боец спецназа «КОРД» Ярослав Рытко выиграл Кубок Нацполиции по рукопашному бою в абсолютной весовой категории (свыше 75 килограммов).

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, передает «НикСпорт».

Соревнования проходили в Киевской области среди подразделений особого назначения «КОРД». Участие в них приняли 120 спортсменов, по 5 человек от каждого областного управления полицейского спецназа. Кроме того, перед турниром николаевцу вручили удостоверение мастера спорта по рукопашному бою.

- Каждый раз на татами выходишь, как в первый раз. Каждый раз ставишь себе цель доказать, прежде всего самому себе, что можешь побеждать, можешь совершенствоваться, - отметил николаевский чемпион.

Николаевская сборная заняла общее 11-е место среди 24-х.

Напомним, что в прошлом году Рытко также стал победителем Кубка Нацполиции, а ранее завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по боевому самбо.