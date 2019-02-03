МБК «Николаев» в южном дерби выиграл у «Одессы»

МБК «Николаев» провел еще один номинально домашний матч в Южном и обыграл принципиальных соперников из Одессы.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

МБК «Николаев» - «Одесса» - 92:73 Н: Попов 18, Адедиран 15, Зотов 13+6 передач, Онуфриев 12, Омоэра 12, Давыдюк 8, Хохоник 6, Аникиенко 4, Приймак 2, Тонченко 2, Мусиенко, Жуковский. О: Пустозвонов 15, Беликов 14+10 подборов, Щепкин 14, Шеляков 10+12 подборов.

Николаевцы за стартовые три минуты матча организовали рывок 14:0. Ответить одесситы смогли лишь точным трехочковым от Щепкина на четвертой минуте игры. В дальнейшем гости несколько выровняли темп игры и чаще стали попадать в кольцо соперника. Вторая четверть матча получилась менее результативной, но гораздо более ровной, третья десятиминутка была тяжелой для обеих команд.

В последней четверти Кит Омоэра и Сергей Попов взяли игру в свои руки и повели команду за собой. За первые три минуты разница в счете уже достигала 20 баллов. После этого «корабелы» сумели довести матч до победного завершения – 92:73.

Напомним, что ранее МБК «Николаев» не смог обыграть лидера чемпионата, «Химик» из Южного.