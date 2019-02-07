Николаевец Абраменко завоевал «серебро» на чемпионате мира по фристайлу

Фристайлист из Николаева и олимпийский чемпион Александр Абраменко занял второе место на чемпионате мира-2019, который проходит в штате Юта (США).

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает «НикСпорт».

В финал Абраменко вошел, заняв второе место в квалификации. Около 4:00 по киевскому времени начались решающие прыжки, во время которых николаевец добился результата 126.24 очка. Таким образом он стал первым мужчиной-украинцем, завоевавшим призовое место на чемпионате мира по фристайлу. Золото получил россиянин Максим Буров, а бронзу швейцарец Ное Рот.

«Вице-чемпион мира! Медаль на вес золота – первая для мужской части сборной Украины!» – написал Абраменко.

К слову, в женской лыжной акробатике украинка Ольга Полюк заняла 7 место, а золото досталось Александре Романовской из Беларуси.

Первую для Украины медаль чемпионатов мира по фристайлу в 2011 году завоевала николаевская спортсменка Ольга Волкова.