«Очень рады, что вернулись», - МБК «Николаев» пришлось пойти на дополнительные траты, пока в «Надежде» был ремонт

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МБК «Николаев» пришлось потратить больше средств из-за того, что в спорткомплексе «Надежда» был ремонт и клуб проводил все игры на выезде.

Об этом 6 февраля рассказал исполнительный директор клуба Алексей Бесков, сообщает «НикСпорт».

По его словам, Федерация баскетбола Украины взяла на себя аренду спорткомплекса в Южном, в котором МБК «Николаев» провел четыре номинально домашние игры.

- Большие [дополнительные траты], можно я не буду говорить всю сумму? Любой выезд, проживание и питание команды, если это спаренный выезд (два гостевых матча подряд – НС), он может выходить от 40 до 70 тысяч гривен. Спасибо Федерации баскетбола Украины, она помогла с арендой зала в Южном. Они взяли на себя аренду, так бы нам было еще сложнее, - сказал Бесков.

На время реконструкции МБК «Николаев» тренировался в спортивном зале Черноморского национального университета имени П. Могилы и в спорткомплексе «Зоря».

- Строительная площадка опять превратится в арену баскетбола… Мы играем для наших болельщиков, которые приходят, они очень много пропустили. Спасибо нашим болельщикам, которые приезжали на наши матчи в Южный… Хотелось, чтобы зритель видел это все дома, - отметил он.

По словам Бескова, повреждения паркета в «Надежде» незначительные.

- Есть повреждения паркета после дождя, но они незначительные, в «синей зоне», где игроки не бегают.

Свой первый домашний матч после возвращения МБК «Николаев» проведет 9 февраля против «Запорожья».

Как известно, осенью 2018 года в Николаеве начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. 24 сентября из-за дождя вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета, который принадлежит частной фирме, пришла в негодность. Планировалось, что ремонт «Надежды» продлится до марта, но его приостановили в феврале. Денег на дальнейшую реконструкцию спорткомплекса пока нет, ее планируют продолжить летом. Согласно информации на сайте публичных закупок Prozorro, общая стоимость работ составляет 14 миллионов 602 тысячи гривен. 

Вадим Богданов

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