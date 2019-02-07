Скандальный президент ФФУ вошел в исполком УЕФА – для этого ему хватило минимума голосов

Президент ФФУ Андрей Павелко был избран в исполком УЕФА. Решение было принято в Риме на 43-м конгрессе УЕФА.
Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».
На 7 мест в исполкоме претендовало 9 кандидатов. В голосовании приняли участие 55 ассоциаций УЕФА. Павелко стал 7-м в голосовании, набрав 27 голосов. Два бюллетеня были испорченны, поэтому в голосовании учитывались 53 бюллетеня. 27 голосов (а не 28, как при 55 участниках голосования) стали необходимым минимумом для избрания в исполком УЕФА. Состав исполкома УЕФА:
- Шандор Чаньи (Венгрия);
- Давор Шукер (Хорватия);
- Луис Рубиалес (Испания);
- Фернанду Гомеш (Португалия);
- Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания);
- Арманд Дука (Албания);
- Флоранс Ардуэн (Франция);
- Андрей Павелко (Украина).
Представители исполкома УЕФА избраны на 4 года.
Напомним, что ранее у главы ФФУ Павелко нашли незадекларированных расходов на 21 миллион – о шикарной жизни рассказал Instagram его сожительницы. Ранее президент ФФУ Павелко дал «поиграть» с кубком Лиги чемпионов дочери своей сожительницы.