Скандальный президент ФФУ вошел в исполком УЕФА – для этого ему хватило минимума голосов

Президент ФФУ Андрей Павелко был избран в исполком УЕФА. Решение было принято в Риме на 43-м конгрессе УЕФА.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

На 7 мест в исполкоме претендовало 9 кандидатов. В голосовании приняли участие 55 ассоциаций УЕФА. Павелко стал 7-м в голосовании, набрав 27 голосов. Два бюллетеня были испорченны, поэтому в голосовании учитывались 53 бюллетеня. 27 голосов (а не 28, как при 55 участниках голосования) стали необходимым минимумом для избрания в исполком УЕФА. Состав исполкома УЕФА:

- Шандор Чаньи (Венгрия); - Давор Шукер (Хорватия); - Луис Рубиалес (Испания); - Фернанду Гомеш (Португалия); - Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания); - Арманд Дука (Албания); - Флоранс Ардуэн (Франция); - Андрей Павелко (Украина).

Представители исполкома УЕФА избраны на 4 года.

Напомним, что ранее у главы ФФУ Павелко нашли незадекларированных расходов на 21 миллион – о шикарной жизни рассказал Instagram его сожительницы. Ранее президент ФФУ Павелко дал «поиграть» с кубком Лиги чемпионов дочери своей сожительницы.