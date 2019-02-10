МБК «Николаев» не смог выиграть в первом матче после возвращения в «Надежду»

В матче украинской Суперлиги МБК «Николаев» 9 февраля на домашнем паркете проиграл «Запорожью».

Об этом сообщает «НикСпорт».

МБК «Николаев» - «Запорожье» - 79:88 (29:20, 18:29, 19:17, 13:22) Н: Зотов 19+8 передач, Адедиран 15, Попов 13, Омоэра 11, Давыдюк 11, Онуфриев 5, Хохоник 3, Мусиенко 2, Жуковский, Тонченко, Цыкалюк. З: Хилл 17, Трент 15, Холтон 14, Шевченко 11, Мироненко 10.

В свой актив николаевцы могут внести первую четверть, когда они попали пять дальних бросков. Но «Запорожье» после этого «включило» защиту и у николаевцев появились проблемы в атаке. При этом «Николаев» пропустил рывок в защите и растратил свое преимущество.

Близкая игра длилась до середины последней четверти, когда николаевцы опять долго не могли забросить в кольцо соперника. В итоге «Запорожье» добилось победы и сейчас делит второе-третье место в чемпионате. Николаевцы остались на пятом месте. Но в этом матче для них было сразу два возвращения. МБК вернулся в «Надежду», которую открыли после первой части ремонта, а на паркет впервые после долгого перерыва вернулся центровой Цикалюк, который постепенно обретает кондиции после травмы.