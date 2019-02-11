Сразу четыре матча МФК «Николаев» перенесли из-за президентских выборов

Из-за выборов президента Украины принято решение сместить даты матчей команд первой лиги чемпионата Украины по футболу, в том числе и МФК «Николаев».

Об этом сообщили в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги, пишет «НикСпорт».

Федерация футбола Украины получила официальное письмо от Национальной полиции, в котором рекомендовалось учесть занятость правоохранителей на выборах при назначении дат футбольных матчей. В итоге изменили даты четырех туров в первой лиге и еще четырех во второй.

19-й тур первой лиги сместили с 24 на 22-23 марта (МФК «Николаев» дома играет с «Ингульцом»), 20 тур – с 31 марта на 27 марта («Николаев» едет на выезд против «Прикарпатья»), 23 тур – с 17 на 18 апреля («Николаев» сыграет в гостях с «Рухом»), 24 тур – с 21 апреля на 15 мая («Николаев» дома будет играть с «Горняком-Спорт»).

Напомним, ранее сообщалось, что МФК «Николаев» вышел из зимнего отпуска и выиграл в товарищеском матче.