МБК «Николаев» в гостях проиграл харьковскому «Политехнику»

В гостевом матче чемпионата Украины по баскетболу МБК «Николаев» 15 февраля проиграл в Харькове «Политехнику».

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Политехник» - МБК «Николаев» - 86:81 (19:22, 22:18, 21:20, 24:21). П: Кромер 24, Грэм 22+11 подборов, Козлов 18, Джаван 11. МБК: Попов 17+ 6 подборов+5 передач, Онуфриев 16, Омоэра 11+8 подборов, Адедиран 10+9 подборов, Мусиенко 10, Приймак 9, Зотов 4, Давыдюк 2, Хохоник 2, Тонченко, Липко.

Николаевцам за игру выписали вдвое больше фолов, чем харьковским баскетболистам (27 против 14). В итоге раньше положенного матч с перебором фолов закончили Зотов, Адедиран и Давыдюк. «Политехник» пробил 29 штрафных и забил 23 из них против 13 штрафных (10 забросили) у «Николаева». Только на этом хозяева площадки получили +13 очков. Финальная разница составила +5 в пользу харьковской команды.

17 потерь и низкий процент попаданий из-за дуги также не поспособствовали удачной игре «Николаева». В итоге МБК уступил не самой сильной команде в чемпионате. На счету «Николаева» 9 побед и 11 поражений, у «Политехника» статистика 6-18.

Напомним, что ранее МБК «Николаев» выиграл у «Политехника».