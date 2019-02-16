Николаевского олимпийского чемпиона Абраменко номинировали на звание «Спортсмен года»

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Александр Абраменко стал претендентом на звание «Спортсмен года» по версии 23-й общенациональной программы «Человек года - 2018». 

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на странице в Facebook, передает издание «NikSport».

Кроме Александра Абраменко, на звание «Спортсмен года» также номинированы самая молодая чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид, а также абсолютная чемпионка мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик. 

Отмечается, что церемония награждения состоится 23 марта в Киеве.

Напомним, что фристайлист из Николаева и олимпийский чемпион Александр Абраменко занял второе место на чемпионате мира-2019, который проходит в штате Юта (США).

Также Александр Абраменко стал пятым на первых соревнованиях нового сезона в лыжной акробатике. Турнир проходил в американском Лейк-Плэсиде.

Как известно,  на Зимней олимпиаде 2018 года единственную медаль Украине принес николаевец Александр Абраменко. В частности, на его многомесячную подготовку, проходившую на зарубежных сборах, было выделено 3,7 миллиона гривен.

Julia Davudenko

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