Николаевского олимпийского чемпиона Абраменко номинировали на звание «Спортсмен года»

Александр Абраменко стал претендентом на звание «Спортсмен года» по версии 23-й общенациональной программы «Человек года - 2018».

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на странице в Facebook, передает издание «NikSport».

Кроме Александра Абраменко, на звание «Спортсмен года» также номинированы самая молодая чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид, а также абсолютная чемпионка мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.

Отмечается, что церемония награждения состоится 23 марта в Киеве.

Напомним, что фристайлист из Николаева и олимпийский чемпион Александр Абраменко занял второе место на чемпионате мира-2019, который проходит в штате Юта (США).

Также Александр Абраменко стал пятым на первых соревнованиях нового сезона в лыжной акробатике. Турнир проходил в американском Лейк-Плэсиде.

Как известно, на Зимней олимпиаде 2018 года единственную медаль Украине принес николаевец Александр Абраменко. В частности, на его многомесячную подготовку, проходившую на зарубежных сборах, было выделено 3,7 миллиона гривен.