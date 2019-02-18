МФК «Николаев» и «Черноморец» стали троллить друг друга в медиапространстве

МФК «Николаев» и одесский «Черноморец» обменялись голами в тренировочном матче и взаимными подколами.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Спортарену».

Началось все с истории, когда «Черноморец» пытался скрыть данные о своих потенциальных новичках и на фото в соцсетях прикрыл лица футболистов «куском газона».

МФК «Николаев» активнее других клубов отреагировал на «секретность» одесситов и стал публиковать мемы в твиттере. К примеру, поместил на официальную эмблему одесского клуба тот самый «кусок газона».

Ответ от «Черноморца» последовал только по итогам тренировочного матча, который завершился ничьей (1:1). На официальном сайте в отчете о матче одесситы отказались упоминать название николаевской команды, с которой проводили поединок, охарактеризовав ее как «ФК украинской первой лиги, предпочитающий использовать на своем веб-ресурсе фрагменты газона вместо изображения официального логотипа и товарного знака клуба-соперника».

В свою очередь, «Николаев» выступил с извинением, заметив, что представители клуба увлеклись издевками над соперником и переборщили, решив использовать их эмблему. Стоит отметить, что единственный гол «Черноморца» в матче с «Николаевом» забил один из февральских новичков команды Александр Голиков. У МФК голом отличился Кравченко.

Отметим, что МФК «Николаев» также скрывает имена своих возможных новичков. В отчетах о матчах вместо их фамилий пишут аббревиатуру ИНП (игрок на просмотре).