«Нико-Баскет» дважды выиграл на своей площадке у «Харьковских Соколов»

Баскетбольная команда «Нико-Баскет» выиграла оба домашних матча у «Харьковских Соколов». Николаевская команда практически гарантировала себе попадание в плей-офф чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины и пресс-службу «Нико-Баскета».

«Нико-Баскет» - «Харьковские Соколы» - 89:55 (25:10, 20:18, 24:11, 20:16) НБ: Ожегов 19, Серпилин 16, Боднар 13, Юрченко 12+12 подборов.

«Нико-Баскет» - «Харьковские Соколы» - 87:76 (18:20, 17:15, 27:17, 25:24) НБ: Серпилин 34, Шепиль 13, Заплотинский 11, Гуменюк 5+15 подборов.

В первом матче николаевцы без проблем обыграли соперников с разницей более 30 очков, но во втором поединке харьковчане оказали достойное сопротивление. Оторваться в счете николаевцам удалось только после большого перерыва, самым результативным в составе «Нико-Баскета» стал Станислав Серпилин, который реализовал 8 из 11 дальних бросков и набрал 34 очка.

До конца регулярного чемпионата «Нико-Баскет» проведет еще шесть матчей, все они пройдут в «Надежде». Ближайшие игры против «Днепра-2» назначены на 23-24 февраля. Николаевцы идут на третьем месте с результатом 17 побед и 9 поражений, теоретически из зоны плей-офф их может потеснить только «Мариуполь», но для этого он должен выиграть все оставшиеся матчи, а «Нико-Баскет» наоборот проиграть.