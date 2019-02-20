Во Франции поединки на световых мечах признали официальным видом спорта

Фото: Иллюстрация из интернета Французская федерация фехтования признала поединки на световых мечах официальным видом спорта.

Об этом сообщает Bird in Flight.

Кроме светодиодной подсветки модели оснащают специальным чипом в рукоятке, который издает характерные приглушенные электрические звуки. Таким образом представители федерации пытаются бороться с сидячим образом жизни. Они надеются, что благодаря новым клинкам молодежь заинтересуется фехтованием.

«У сегодняшних молодых людей существует реальная проблема со здоровьем. Они не занимаются никаким спортом и тренируют только свои большие пальцы. Становится все труднее убедить их заняться спортом, который не имеет никакого отношения к дивану. Поэтому мы пытаемся создать связь между фехтованием и современными технологиями, чтобы участие в занятиях спортом казалось естественным», — объясняют в федерации.

Для распространения нового вида спорта Французская федерация фехтования будет оснащать фехтовальные клубы световыми мечами и обучать инструкторов владению ими. Также были разработаны специальные правила поединков на световых мечах.

Ранее сообщалось, что в Украине покер признали официальным видом спорта.