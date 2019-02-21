МФК «Николаев» подписал контракты с шестью новыми футболистами – ранее команду покинули десять игроков

МФК «Николаев» подписал контракты с шестью новыми игроками, которые пополнили команду перед вторым кругом чемпионата первой лиги.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МФК «Николаев».

Среди новичков есть два футболиста, которые ранее выступали за «Николаев». Также среди пополнения нет «громких имен», даже в масштабах первой украинской лиги.

Амир Агаларов – голкипер, 22 года. Воспитанник николаевского футбола. Выступал за МФК «Николаев» (4 матча), «Судостроитель» (Николаев) и «Энергию» (Новая Каховка). Максим Билык – защитник, 28 лет. Выступал в ряде аматорских команд Днепра и Кривого Рога, литовском «Круоя», «Нефтянике-Укрнефть» (Ахтырка). Последний клуб – СК «Днепр-1». Богдан Куксенко – полузащитник, 23 года. Выступал за дубль харьковского «Металлиста» и донецкого «Шахтера», а последние три сезона провел в «Таврии-Симферополь».

Вадим Витенчук – полузащитник, 22 года. Воспитанник одесского футбола. Выступал за дубль луганской «Зари» и «Александрии». Евгений Заричнюк – полузащитник, 30 лет. Воспитанник киевского футбола. Выступал за «Львов», алчевскую «Сталь», киевскую «Оболонь», молдавский «Тирасполь», полтавскую «Ворсклу» и луцкую «Волынь». Последний клуб – «Агробизнес» (Волочиск). В свое время играл в составе «Николаева», за который провел 32 матча и забил три гола. Владислав Войцеховский – нападающий, 25 лет. Воспитанник киевского футбола. Выступал за дубль «Днепра», «Нефтяник-Укрнефть» и СК «Днепр-1».

Новички уже определились с игровыми номерами. Так, Агаларов будет играть под номером 16, Билык – под 37, Куксенко – под 39, Витенчук – под 44, Заричнюк – под 25, Войцеховский – под 11.

Отметим, что согласно данным сайта «Спортарена», во время зимнего перерыва МФК «Николаев» покинули вратарь Попович, защитники Гурский и Чучман, полузащитники Дмитренко, Антонюк, Брыжчук, Рябушко, Петров, Шарабура и нападающий Авраменко.

Напомним, что новым главным тренером МФК «Николаев» стал экс-игрок сборной Украины Сергей Шищенко.