Один из самых перспективных баскетболистов мира получил травму из-за лопнувшей кроссовки

Один из самых перспективных и самых раскрученных игроков американского студенческого баскетбола Зион Уильямсон получил травму колена из-за лопнувшей во время матча кроссовки.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «CNN».

Зион получил травму во время принципиального матча его университета Дьюк против Северной Каролины. На первой минуте матча его обувь «Nike» развалилась – левая нога Уильмсона поехала, из-за чего он получил травму правого колена. Баскетболист покинул площадку самостоятельно, но продолжить игру не смог.

Компания «Nike», которая снабжает университет игровой формой, обувью и одеждой, позже опубликовала заявление, в котором говорится, что изучает причины разрыва кроссовки над подошвой.

«Мы явно обеспокоены и хотим пожелать Зиону скорейшего выздоровления», - говорится в заявлении. – «Качество наших продуктов имеет первостепенное значение. Хотя это единичный случай, мы работаем над выявлением проблемы».

Уильямсона многие считают самым перспективным игроком американского баскетбола со времен Леброна Джеймса. 18-летний баскетболист при росте в 203 сантиметра весит 130 килограммов и обладает уникальным атлетизмом для своей комплекции. Он стал знаменит во многом благодаря своим мощным слэм-данкам, прыгучести и скорости.

Уильямсон – прогнозируемый выбор номер один на будущем драфте NBA. Команды самой сильной баскетбольной лиги мира стремятся заполучить его, поскольку видят в Зионе будущую суперзвезду.