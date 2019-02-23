Николаевские полицейские заняли второе место на ведомственном чемпионате по рукопашному бою

Сборная николаевской полиции заняла второе командное место на чемпионате Нацполиции Украины по рукопашному бою.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Соревнования проходили в Виннице. В течение двух дней 28 команд боролись за звание сильнейшей среди полицейских. В чемпионате принимали участие сотрудники различных структурных подразделений со всей страны, департамента КОРД, патрульной полиции и полиции охраны. Всего в чемпионате участвовали около 200 полицейских, в том числе мастера спорта, победители всеукраинских и международных соревнований по различным видам борьбы и чемпионы Европы и мира.

Полицейские Николаевщины заняли второе командное место. А в личном зачете первое место в категории до 60 кг занял лейтенант Алексей Кудин, в категории до 65 кг третье место занял капрал Андрей Поднебеснов, в категории до 70 кг третье место завоевал старший лейтенант Ровшан Рзаев, а четвертое – старший лейтенант Александр Аксентюк. В категории до 75 кг второе место завоевал старший лейтенант Евгений Концевой, а в категории до 90 кг выступал капитан Дмитрий Лефранк. Кроме того, третье место в категории свыше 90 кг у старшего лейтенанта Дмитрия Лубе.

Напомним, что ранее николаевский спецназовец Ярослав Рытко выиграл Кубок Нацполиции по рукопашному бою.