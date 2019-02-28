Николаевский олимпийский чемпион Абраменко пропустит следующий сезон

Николаевский фристайлист Александр Абраменко заявил о том, что пропустит сезон 2019/20.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Зеркало недели».

- Хотелось уйти в отпуск на хорошей ноте, однако не судилось. Еще после Олимпиады у меня были мысли о том, чтобы отдохнуть, ведь это были для меня четвертые подряд Олимпийские игры. Это сложно физически и морально, даже не было времени нормально отдохнуть. Думал уйти после Кореи, но удержал чемпионат мира, ведь у меня еще не было медалей. Пришлось готовиться. В следующем году буду лечиться, восстанавливаться, и тогда с новыми силами – на чемпионат мира, - сообщил спортсмен.