«Точно под перекладину», - тренер МФК «Николаев» на сборах отметился эффектным голом

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МФК «Николаев» проводит тренировочный сбор в Турции. На одном из занятий помощник главного тренера Николай Гибалюк забил гол, отправив мяч точно под перекладину.

Об этом сообщается на Facebook-странице МФК «Николаев», передает «НикСпорт».

Гибалюк завершил комбинацию, которая началась с паса его коллеги по тренерскому штабу Чумака и продолжилась обводкой от Попова.

«Наши тренеры забивают поярче, чем парни в УПЛ! Шикарный удар от Николая Гибалюка не оставляет никаких шансов для спасения ворот», - сообщили в МФК. 

Напомним, ранее сообщалось, что МФК «Николаев» подписал контракты с шестью новыми футболистами.

Вадим Богданов

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