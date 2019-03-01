«Нико-Баскет» создал видеомонтаж с Майклом Джорданом и Maruv, чтобы анонсировать свои матчи

Николаевская баскетбольная команда «Нико-Баскет» создала видеомонтаж и переозвучила звезд баскетбола и певицу Maruv. Таким образом клуб анонсировал свои матчи на выходных.

Видео разместили на Facebook-странице николаевского клуба, сообщает «НикСпорт».

К примеру, в видео от имени Коби Брайанта говорится, что он даже возобновит карьеру, если болельщики придут на матчи николаевской команды. Майкл Джордан говорит, что был в Николаеве пролетом – в этом моменте обыгрывается один из известных моментов карьеры Джордана, когда он забил сверху, оттолкнувшись от линии штрафных бросков.

Действующую звезду НБА Кавая Леонарда «подкололи» на том, что он не лучший оратор, а певица Maruv якобы заявила, что матчи «Нико-Баскета» - это не Евровидение, на них можно пойти.

«Нико-Баскет» проведет свои матчи против «Кривого Рога» в спорткомплексе «Надежда» на этих выходных. В субботу начало назначили на 17:00, а в воскресенье – на 13:00.