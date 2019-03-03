МФК «Николаев» на сборах в Турции выиграл со счетом 13:0

МФК «Николаев» продолжает сборы в Турции и обыграл датскую футбольную команду «Мотс».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

МФК «Николаев» - «Мотс» (Дания) – 13:0 Голы: Заричнюк, 1, 70; Кравченко, 3, 5, 36, 38, 52, 61; Попов, 7, 75; Радченко, 46, 67, 90. МФК: Старченко (Агаларов), Сартина, Кушниренко, Билык, Горват (Назаренко), Ковалев (Швец), Заричнюк, Куксенко (Толгаренко), Попов, Радченко, Кравченко.

Отмечается, что считанные разы за матч «Мотс» переходил центральный круг, а николаевцы куражились на поле, раз за разом проходя оборону соперника.

- В авральном порядке искали соперника на утро, достался не такой уж сильный. Но самое главное, что мы получили нагрузку, отыграли 90 минут. Выиграли с хорошим счетом, - говорит главный тренер МФК Сергей Шищенко.

А во втором матче за день «корабелы» взяли реванш за первое поражение на турецком сборе, обыграв команду из Днепра.

СК «Днепр-1» - МФК «Николаев» - 0:2 Голы: Берко, 26, Войцеховский, 52. Н: Восконян, Сахацкий (Назаренко), Ляшевский, Порох, Цапий, Семенина (Толгаренко), Киреев (Швец), Витенчук, Рогозинский, Войцеховский, Берко.

Предварительная договорённость у команд была в том, что наставники задействуют смешанные составы, включив в них молодёжь. У николаевцев с первых минут вышли Сахацкий, Ляшевский, Порох, Киреев и Витенчук.

Гол пришел в середине тайма, когда Цапий вырезал мяч в центр штрафной, а Берко в два касания реализовал момент. После этого «корабелы» активно выходили в прессинг, чем спровоцировали ошибки у ворот соперника. Одна из них завершилась перехватом Семенины, далее последовала передача на Киреева, а Виталий перевёл на Войцеховского. Экс-игрок днепровского клуба не оставил шансов бывшему коллеге Клищуку – 2:0.