МБК «Николаев» в домашнем матче обыграл чемпионов Украины

МБК «Николаев» 3 марта на домашней площадке выиграл у действующего чемпиона Украины – «Черкасских Мавп».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

МБК «Николаев» - «Черкасские Мавпы» - 80:73 (22:15, 22:23, 17:20, 19:15) Н: Адедиран 19+13 подборов+3 перехвата, Давыдюк 16, Омоэра 15, Зотов 7, Попов 6, Приймак 5, Аникиенко 5, Хохоник 4, Онуфриев 3+8 подборов, Мусиенко, Жуковский, Тонченко. Ч: Янг 17, Коукли 15, Кольченко и Липовцев – по 8.

У николаевцев второй матч подряд функции лидеров на себя взяли Адедиран и Омоэра. Отметим, что Алексей сделал шикарный дабл-дабл за 21 с половиной минуту. Проявил себя и Давыдюк, который стал вторым по результативности в команде.

«Перед последней четвертью «Николаев» имел лишь три балла преимущества, но очень хорошо вошел в игру ветеран «корабелов» Алексей Адедиран, который забил два с фолом. Высокой активностью на заключительных минутах у гостей выделялся Кристофер Коукли, который колотил сверху, но запала американца для победы не хватило. 80:73 вслед за «Киев-Баскетом» в «Надежде» не устоял и действующий чемпион страны », - сообщили в федерации.

Следующие два матча «Николаев» проведет также против черкасской команды, 6 марта в гостях, а 10 – на своей площадке.