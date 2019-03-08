Титулованной николаевской спортсменке назначили «президентскую» стипендию в 5 тысяч гривен

Николаевской гребчихе Елене Буряк назначили стипендию президента Украины в размере 5 тысяч гривен.

Об этом сообщается в указе президента Украины №52/2019, пишет «НикСпорт».

Указ издали для назначения стипендий для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта. Елене Буряк стипендию назначили как серебряной призерке чемпионата Европы 2018 года по академической гребле.

Также стипендию в 5 тысяч гривен назначили тренеру Елены Буряк Павлу Пришутову.

Напомним, что ранее Елена Буряк стала чемпионкой мира по гребле на эргометрах и установила новый мировой рекорд в гребле.